بوتين: كنت أنام برفقة مسدسى خلال فترة عملى فى سان بطرسبورج







وكالات الأنباء

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إنه خلال فترة عمله فى سان بطرسبورج فى التسعينيات كان مضطرا للذهاب للنوم ومعه مسدس.

وجاءت تصريحات بوتين خلال الجزء الثانى من فيلم وثائقى عنه، تعليقا على ما قاله صديقه سيرجى رولدوجين الذى كشف بدوره عن هذا الجزء من حياة بوتين خلال عملة في مدينة بطرسبورج فى تسعينات القرن الماضى.

وقال بوتين: "كانت هناك الكثير من المبالغة، لكن فى المجمل كان الوضع عصيبا".

وتابع: "كنت أذهب إلى فراشى فى البيت الصيفى وأنا أحمل مسدسا، وهذا حقيقة. الوضع حينها كان بهذا الشكل والله يحمى المحترس".