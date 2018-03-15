بنك مصر: 308 ملايين جنيه مبيعات شهادات أمان لـ223 ألف عميل خلال أسبوعين







كتب أحمد يعقوب

قال محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اليوم الخميس، إن مصرفه أصدر شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بحصيلة إجمالية تساوى نحو 308 ملايين جنيه، خلال أسبوعين، لنحو 223 ألف عميل من الأفراد والشركات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حالة الإقبال المتزايد على شراء الشهادة ببنك مصر، ترجع إلى زيادة الوعى التدريجى بالشهادة، مؤكداً ان تلك الحصيلة وصلت البنك بالفعل من الافراد والشركات وجارى إصدار الشهادات.

ويذكر أن شرائح شهادة "أمان المصريين" هى 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، ويمكن استراددها فى أى وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة.