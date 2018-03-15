بنات آخر زمن.. فتاة تهرب مع حبيبها وترسل رسالة لوالدها باختطافها بالغربية

نجح ضباط مباحث قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم بإشراف اللواء ايمن لقيه مدير الاداره فى كشف غموض اختفاء طالبة عن منزلها فى ظروف غامضة، وتلقي والدها رساله من رقم مجهول على هاتفه المحمول باختطافها وسرقه مشغولاتها الذهبيه وتحذيره بعدم ابلاغ الشرطة.

تبين ان ابنته هي من ارسلت الرساله من رقمها الثاني وتركت المنزل لقضاء بعض الوقت بالإسكندرية مع شاب تعرفت عليه عبر الفيس بوك، وتم ضبط الفتاه والشاب واعترفوا بارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء طارق حسونه مدير امن الغربيه ، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بتحرير والد فتاه محضرا باختفاء ابنته فى ظروف غامضه وتليقه رساله من رقم مجهول لا يعمله باختطافها بعد تخديرها وسرقه مشغولاتها الذهبية.

على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، تحت اشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، ضم العقيد وليد الصواف مفتش الاداره المركزيه بطنطا والرائد احمد الحجار رئيس مباحث ثان طنطا، والنقيب احمد الهيتمي معاون المباحث.

ومن خلال الفحص وتتبع هاتف الفتاه تبين انها متواجده بالاسكندرية وتم اعداد مأمورية اسفرت عن ضبطها وبتضييق الخناق عليها اعترفت بتعرفها على شاب عن طريق الفيس بوك واتفقت معه على الذهاب الى الاسكندرية كما اتفقت معه على ترك الذهب بحوزته وارسالها رساله من رقم هاتف محمول اخر خاص بها لوالدها لإبلاغه باختطافها وسرقه متعلقاتها، وتم ضبط الشاب واعترف بالواقعة وانه تعرف عليها وذهبت معه برغبتها، تحرر محضر بالواقعة، وتم عرضهما على النيابة العامة.