بعد قليل.. جهات التحقيق تنظر تجديد حبس مونتير فيلم "سالب 1095"







كتبت أمنية الموجى

تنظر جهات التحقيق المختصة، اليوم الخميس، فى أمر تجديد حبس المونتير طارق زيادة، على خلفية استكمال التحقيقات لإنتاجه فيلم تسجيلى بعنوان "سالب 1095 يوم" يستهدف نشر الأكاذيب والتحريض ضد الدولة.

يشار إلى أن الفيلم شمل أحاديث لكل من حمدي قشطة، وعزة سليمان، وعبدالخالق فاروق، وشادي الغزالى حرب، ومازن حسن، إلهام عيداروس، ومعصوم مرزوق، وممدوح حمزة، وعمرو بدر، وأحمد ماهر، ومحمد أنور السادات.