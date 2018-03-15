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الخميس، 15 مارس 2018 09:30 م
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برلماني بالبحيرة: المشاركة في الانتخابات رد الجميل لشهداء الجيش و الشرطة

الخميس، 15 مارس 2018 09:32 م
برلماني بالبحيرة: المشاركة في الانتخابات رد الجميل لشهداء الجيش و الشرطة النائب محمد زين الدين خلال كلمته بالمؤتمر





البحيرة : ناصر جودة
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أكد النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب عن دائرة مركزي إدكو و أبو حمص بمحافظة البحيرة، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية نهاية الشهر الجاري، واجب وطني علي كل المصريين ورد الجميل لشهداء القوات المسلحة و رجال الشرطة البواسل وتضحياتهم فداء للوطن .

وجاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمته حملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة البحيرة، بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق و اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق و اللواء حمدي بخيت و محمد أبو حامد و الدكتور هشام عمارة و محمد الدامي و عطيه مسعود و عماد محروس أعضاء مجلس النواب و محمد وجيه خالد المنسق العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة البحيرة و عادل الطنيخي أمين لجنة الشباب بالحملة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر شهدت خلال الفترة الأولي للرئيس عبد الفتاح السيسي، إقامة مشروعات تنموية بكافة المحافظات، في ظل مواجهة الإرهاب الأسود و الحملات التي تعمل علي تشويه صورة الدولة المصرية أمام العالم .

وحث زين الدين، المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية و توجيه رسالة قوية للعالم بوعي المصريين بأهمية الانتخابات و دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ثانية لاستكمال مسيرة الإنجازات.

 

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