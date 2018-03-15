بدء محاكمة 3 متهمين بهيئة البترول فى تقاضى رشوة 13 مليون جنيه

بدء محاكمة 3 متهمين بهيئة البترول فى تقاضى رشوة 13 مليون جنيهالخميس، 15 مارس 2018 01:20 م
محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، محاكمة 3 متهمين لقيامهم بتقديم وتقاضى رشوة قيمتها 13 مليون جنيه للحصول على موافقة من إحدى الشركات الخاصة والتابعة لهيئة البترول لبعض المشروعات الخاصة بالشركة للمتهم الثالث.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين "محمد.ع" و"تامر.أ" الأول والثانى بالحصول على شبه أرباح سنوية من المتهم الثالث "وائل.م"، للحصول على موافقة مقاولات من الشركة من الباطن وتقسيم الأرباح السنوية للمشروع على المتهمين الثلاثة بالتساوى، والتى تم تحديدها بقيمة 13 مليون و300 ألف جنيه، قيمة الأرباح التى حصل عليها المتهمون.
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