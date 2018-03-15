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بدء مؤتمر اللجنة العليا لمكافحة الفساد بحضور ممثلى التضامن والجمعيات الأهلية

الخميس، 15 مارس 2018 11:29 ص
بدء مؤتمر اللجنة العليا لمكافحة الفساد بحضور ممثلى التضامن والجمعيات الأهلية الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية





كتب مدحت وهبة
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بدأ منذ قليل، المؤتمر الثانى للجنة العليا لمكافحة الفساد تحت عنوان "دور منظمات المجتمع الأهلى فى مكافحة الفساد"، تنفيذا لاستراتيجة مكافحة الفساد "2014-2018"، وذلك تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وبحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومحمد عمر القمارى مستشار وزير التضامن وممثلى المجتمع المدنى ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى ورؤساء الاتحادات الإقليمية بالمحافظات وقيادات دينية.

 

وقال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إنه سيتم عقد العديد من المؤتمرات وندوات توعية فى مختلف المحافظات، وكذلك التعاون بين الجمعيات ووزارة التضامن والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد.


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