بدء الاحتفالات الرسمية بعيد المنيا القومى السبت المقبل

بدء الاحتفالات الرسمية بعيد المنيا القومى السبت المقبلالخميس، 15 مارس 2018 12:54 م
كورنيش النيل بالمنيا
المنيا – حسن عبد الغفار
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تبدأ محافظة المنيا، السبت القادم، فعاليات الاحتفالات الرسمية بعيدها القومي الموافق 18 مارس من كل عام، حيث سيقوم عصام البديوى محافظ المنيا ، يرافقه عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء.
كما يضم برنامج الاحتفال استعراض طابور العرض وعربات الزهور للوحدات المحلية ووحدات المرور والحماية المدنية والإسعاف بشارع كورنيش النيل، يلي ذلك وضع حجر أساس شارع مصر بمدينة المنيا، ويختتم البرنامج بزيارة القافلة الطبية من أمام مكتبة مصر العامة.
كان المحافظ قد افتتح وتفقد عدد من المشاريع الخدمية بمراكز المحافظة والمنيا الجديدة وسيواصل الأسبوع المقبل افتتاح المشاريع المدرجة في برنامج الفعاليات بمراكز سمالوط والمنيا .
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