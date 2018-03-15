بث مباشر لعمليات خروج آلاف المدنيين من الغوطة الشرقية بسوريا

بث مباشر لعمليات خروج آلاف المدنيين من الغوطة الشرقية بسورياالخميس، 15 مارس 2018 01:29 م
تأمين خروج المدنيين فى الغوطة السورية
كتب: محمد الأحمدى
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ينشر اليوم السابع بث مباشر لعمليات خروج آلاف المدنيين من الغوطة الشرقية عبر معبر بلدة حمورية باتجاه النقاط التى تقع تحت سيطرة الجيش السورى.
و نقلت وكالة "رويترز" عن نشطاء أن أكثر من 3 آلاف مدنى خرجوا من معبر حمورية من الغوطة الشرقية إلى مناطق تخضع لسيطرة الحكومة السورية.
واعتبر النشطاء أن هذه أكبر عملية خروج مدنيين إلى الآن منذ بدء العمليات العسكرية ضد المسلحين في الغوطة الشرقية.
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