بالأسماء ..جنايات القاهرة تجدد حبس 5 متهمين جدد بقضية التخابر مع تركيا 45 يوما







كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تجديد حبس 5 متهمين جدد بقضية التخابر مع تركيا 45 على ذمة التحقيقات، على خلفية استكمال التحقيقات فى اتهامهم وآخرين هاربين داخل البلاد وخارجها، بالتخابر مع دولة تركيا.

والمتهمون هم صديق محمد حسن، محمود رشاد، وحسن عبد العظيم، على خلف على، محمد جلال على.

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمرت بحبس المتهمين، بعدما كشفت التحريات عن اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولى، على وضع مخطط يهدف استيلاء جماعة الإخوان الإرهابية على السلطة فى مصر، عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بهدف إسقاطها.