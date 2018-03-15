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باكستان تطلق 83 قذيفة هاون مجددًا على مناطق مختلفة بشمال أفغانستان

الخميس، 15 مارس 2018 02:54 م
باكستان تطلق 83 قذيفة هاون مجددًا على مناطق مختلفة بشمال أفغانستان الشرطة الأفغانية





كابول (أ ش أ)
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أعلن مسئولون أمنيون محليون أفغان اليوم الخميس، أن القوات الباكستانية أطلقت ما لا يقل عن 83 قذيفة هاون مجددًا على مناطق مختلفة فى إقليم كونار بشمال أفغانستان.

وقال المتحدث باسم قيادة شرطة ولاية كونار فريد دهقان  - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، إن قذائف الهاون التى تم إطلاقها عبر خط دوراند الحدودى مع باكستان، سقطت فى مناطق حدودية من بينها دانجام وساركانو وخاص كونار أمس.

وأضاف المتحدث أن 60 صاروخًا سقطت فى مناطق فى دانجام، بينما سقط 14 صاروخًا آخر فى منطقة ساركانو، كما سقطت تسعة صواريخ فى منطقة خاص كونار.

وذكر دهقان أن القصف بالهاون لم يسفر عن وقوع أية خسائر بشرية.

يُذكر أن القوات الباكستانية أطلقت 63 صاروخًا منذ يومين فى منطقة دانجام ما أسفر عن إصابة شخص.

 


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