انطلاق الدورة الثالثة للمنح الفرعية للجمعيات الأهلية بسوهاج

انطلاق الدورة الثالثة للمنح الفرعية للجمعيات الأهلية بسوهاجالخميس، 15 مارس 2018 08:14 م
جانب من المؤتمر
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق
نظمت هيئة "بلان إنترناشيونال إيجيبت" المعنية بتنمية وحقوق الطفل اليوم الخميس، مؤتمر انطلاق دورة المنح الثالثة للجمعيات الأهلية بمشروع "بادر" بتمويل من الاتحاد الأوربى وبالشراكة مع الجمعية المصرية للتنمية الإنسانية "هدية"، لدعم الجمعيات الأهلية المحلية من أجل تحقيق تحسن اجتماعى واقتصادي ملموس فى المجتمعات الأكثر تهميشًا بمحافظتى سوهاج وقنا، وذلك بالتعاون مع القطاع الحكومى وقطاع الأعمال.
وأقيم المؤتمر في نادي المعلمين، بحضور الدكتور مدحت محمود ممثلا عن الجمعية المصرية للتنمية الإنسانية، ومحمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وفراج أبو ضيف مدير وحدة برامج بلان سوهاج، ومحمد جاد مدير مشروع بادر، وأمل حلمى مسئول المنح المجتمعية، ومديرى الإدارات الاجتماعية بالمراكز المستهدفة والعديد من ممثلي الجمعيات الأهلية والهيئات الدولية وقطاع الأعمال بالمحافظة.
وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج خلال كلمته بالمؤتمر، أن الوزارة مستعدة لتبني ودعم الأفكار الشبابية لتنمية الطفل وتأهيله فى شتي نواحى الحياة، مضيفًا: أن الأطفال نواة الوطن وتسعى الدولة إلي إعدادهم وتنمية مهاراتهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المختلفة.
إضافة تعليق
أبطال يقودهم بطل.. رسائل رجال القوات المسلحة فى الندوة التثقيفية الـ27.. الرئيس السيسى: مستعد ألبس الأفرول وأقاتل لتحيا مصر.. ويؤكد: "أقسم بالله لو سقطت مصر لضاعت الأمة".. وأبناء الشهداء للرئيس: سنكون أبطال
"حق مريم لن يضيع" موجة غضب مصرية تجتاح مواقع التواصل للمطالبة بالقصاص للشابة المقتولة فى بريطانيا.. السقا وزينة وإنجى علاء ينضمون للحملة.. وابنة عم مريم: المستشفى لم تعطى أسرتها تقارير عن الحالة حتى الآن
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة