انطلاق الدورة الثالثة للمنح الفرعية للجمعيات الأهلية بسوهاج







سوهاج محمود مقبول

نظمت هيئة "بلان إنترناشيونال إيجيبت" المعنية بتنمية وحقوق الطفل اليوم الخميس، مؤتمر انطلاق دورة المنح الثالثة للجمعيات الأهلية بمشروع "بادر" بتمويل من الاتحاد الأوربى وبالشراكة مع الجمعية المصرية للتنمية الإنسانية "هدية"، لدعم الجمعيات الأهلية المحلية من أجل تحقيق تحسن اجتماعى واقتصادي ملموس فى المجتمعات الأكثر تهميشًا بمحافظتى سوهاج وقنا، وذلك بالتعاون مع القطاع الحكومى وقطاع الأعمال.

وأقيم المؤتمر في نادي المعلمين، بحضور الدكتور مدحت محمود ممثلا عن الجمعية المصرية للتنمية الإنسانية، ومحمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وفراج أبو ضيف مدير وحدة برامج بلان سوهاج، ومحمد جاد مدير مشروع بادر، وأمل حلمى مسئول المنح المجتمعية، ومديرى الإدارات الاجتماعية بالمراكز المستهدفة والعديد من ممثلي الجمعيات الأهلية والهيئات الدولية وقطاع الأعمال بالمحافظة.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج خلال كلمته بالمؤتمر، أن الوزارة مستعدة لتبني ودعم الأفكار الشبابية لتنمية الطفل وتأهيله فى شتي نواحى الحياة، مضيفًا: أن الأطفال نواة الوطن وتسعى الدولة إلي إعدادهم وتنمية مهاراتهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المختلفة.