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امسك مخالفة.. أغنام وخراف تتغذى على "الزبالة" فى موقف برطس بالجيزة

الخميس، 15 مارس 2018 01:02 م
امسك مخالفة.. أغنام وخراف تتغذى على "الزبالة" فى موقف برطس بالجيزة أغنام تأكل الزبالة فى قرية برطس بالجيزة





كتب أحمد حربى
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شهد الشارع الرئيسى بقرية برطس بمحافظة الجيزة ظاهرة متكررة بشكل يومى، حيث اعتاد الأهالى على إلقاء القمامة، بموقف السيارات بالقرية، وتتجمع الأغنام والخراف لتأكل منها ما يتسبب فى الأمراض.

 

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أغنام تأكل "الزبالة" فى موقف برطس بالجيزة  

 

المواطنون اعتادوا على مشاهدة المنظر الغريب يومياً، بعدما أصبح مألوفاً، غير أن الأهالى يعانون بصفة مستمرة من الناموس والبعوض والحشرات التى يخلفها المشهد غير الآدمى، ناهيك عن أن تلك الأغنام تحمل الأمراض فى جوفها، مما يهدد العشرات بالغصابة بأمراض كثيرة.

 

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الأغنام تأكل "القمامة" 

 

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الخراف تتغذى على القمامة

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