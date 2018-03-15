اليوم.. "يلا أونلاين" يناقش طرق حماية المستخدمين عند الشراء أونلاين







كتب حسن رمضان

تناقش حلقة اليوم الخميس، من برنامج "يلا أونلاين" المذاع عبر راديو "نغم إف إم"، طرق حماية أرواح المستخدمين وضمان عدم تعرضهم لأى أذى خلال إتمام عمليات الشراء أونلاين، خاصة بعد الأزمة الكبيرة التى أثيرت عقب مقتل شاب خلال إجراء عملية شراء عبر موقع OLX.

كما يستعرض البرنامح مجموعة من الأخبار التكنولوجية، بجانب فقرة تكنولوجيا المشاهير.





ويعد برنامج "يلا أونلاين" أضخم برنامج إذاعى متخصص فى التكنولوجيا، ويذاع يومى الأحد والخميس فى الرابعة مساء عبر محطة نغم إف إم على تردد 105.3 ويقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوى وخلود نادر، برعاية سامسونج وفودافون وجوميا، ومن إنتاج شركة POD بالتعاون مع بروموميديا.