اليوم.. "يلا أونلاين" يناقش طرق حماية المستخدمين عند الشراء أونلاين

اليوم.. "يلا أونلاين" يناقش طرق حماية المستخدمين عند الشراء أونلاينالخميس، 15 مارس 2018 04:12 م
يلا أونلاين -أرشيفية
كتب حسن رمضان
إضافة تعليق
تناقش حلقة اليوم الخميس، من برنامج "يلا أونلاين" المذاع عبر راديو "نغم إف إم"، طرق حماية أرواح المستخدمين وضمان عدم تعرضهم لأى أذى خلال إتمام عمليات الشراء أونلاين، خاصة بعد الأزمة الكبيرة التى أثيرت عقب مقتل شاب خلال إجراء عملية شراء عبر موقع OLX.
كما يستعرض البرنامح مجموعة من الأخبار التكنولوجية، بجانب فقرة تكنولوجيا المشاهير.
ويعد برنامج "يلا أونلاين" أضخم برنامج إذاعى متخصص فى التكنولوجيا، ويذاع يومى الأحد والخميس فى الرابعة مساء عبر محطة نغم إف إم على تردد 105.3 ويقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوى وخلود نادر، برعاية سامسونج وفودافون وجوميا، ومن إنتاج شركة POD بالتعاون مع بروموميديا.
إضافة تعليق
"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل
قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة