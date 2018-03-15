اليوم.. مرافعة الدفاع لـ3 متهمين فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث عنف العياط"الخميس، 15 مارس 2018 04:00 ص
المستشار شبيب الضمرانى
كتب إيهاب المهندس
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تستمع محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، لمرافعة دفاع 3 متهمين فى إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف العياط" التى وقعت فى أغسطس 2013.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وسكرتارية عمر عاشور.
كانت محكمة الجنايات قد أصدرت فى وقت سابق حكما غيابيا على المتهمين الـ 3 بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامهما بمقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع فى قتل رجال الشرطة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها: حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة نارية، والشروع فى قتل رجال الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.
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