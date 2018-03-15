اليوم.. مديرية أمن المنيا تجرى قرعة الحج لاختيار 363 حاجا

اليوم.. مديرية أمن المنيا تجرى قرعة الحج لاختيار 363 حاجاالخميس، 15 مارس 2018 07:00 ص
اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار
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تجرى مديرية أمن المنيا قرعة الحج، اليوم الخميس، بقاعة ديوان عام المحافظة لاختيار 363 حاجا بالقرعة بين 2152 متقدما من جميع مراكز المحافظة.
وقال اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إن القرعة تجرى بنظام الحاسب الآلى دون تدخل بشرى من خلال شاشات بروجيكتور أمام الحضور حرصا على الشفافية.
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