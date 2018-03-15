اليوم.. مؤتمر لدعم الرئيس السيسى فى قرية بنى منصور بالشرقية

اليوم.. مؤتمر لدعم الرئيس السيسى فى قرية بنى منصور بالشرقيةالخميس، 15 مارس 2018 04:30 ص
مؤتمر -ارشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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تنظم قرية بنى منصور التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، اليوم، مؤتمرا جماهيريا تحت رعاية حملة "كلنا معاك من أجل مصر" لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى وحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.
وأكد الكاتب الصحفى بشير حسن المشرف على المؤتمر أن الأصوات الانتخابية فى الريف تزيد عن نصف الكتلة التصوتية على مستوى الجمهورية، وأن حالة الحراك السياسى فى الريف أصبحت كبيرة فى السنوات الأخيرة، حتى أن هذه الكتلة أصبحت منتجة للسياسة بعد أن كانت مستهكلة لها.
يعقد المؤتمر فى الساعة الواحدة ونصف ظهرا، ويشارك فى المؤتمر عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب.
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