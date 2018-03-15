اليوم.. لجنة الوفد بالأقصر تنظم مؤتمرًا لدعم السيسي بحضور أبو شقة







الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت لجنة الوفد بالأقصر، برئاسة المستشار محمد عمر طاهر، عن تنظيم مؤتمر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأييده في انتخابات الرئاسة، وذلك بحضور المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمقر نادى التجديف الرياضي بكورنيش النيل.

وقال محمد عمر طاهر، إن المشاركه الايجابية للمواطنين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة واصطفافهم أمام صناديق الاقتراع، واجب وطني يبين أن مصر تسير على خطى واضحة نحو الديمقراطية، مضيفاً أن المشروعات التى بدأت فى عهد الرئيس السيسى خير دليل على أننا نسير على الطريق الصحيح وأن النمو الاقتصادى المصرى يخطو خطى ثابتة نحو التقدم إضافة إلى الفكر السياسى الرشيد فى القضاء على براثن الإرهاب التى تهدد أمن الوطن والمواطن.

ولفت رئيس لجنة الحزب بالأقصر - فى بيان صحفى - أنه من المقرر أن يعرض المستشار بهاء أبو شقة على هامش المؤتمر برنامجه الانتخابى لرئاسة حزب الوفد والمقرر انعقادها فى 30 مارس الجارى.

من جهة أخرى كان عباس حزين، عضو الهيئة العليا بالوفد، أعلن تأييده للمستشار بهاء أبو شقة في رئاسة حزب الوفد، وقال إن عدد كبير من الوفديين بالمحافظة يدعمون أبو شقة رئيسًا للحزب، مضيفًا: أبو شقة من الكوادر القوية القادرة على قيادة الحزب بكفاءة عالية كما يمتلك أبو شقة وجهة نظر وبرنامجًا قويًا جعله محل ثقة لدى العديد من الوفديين.

وتابع حزين؛ إن المستشار أبو شقة هو شخصية على درجة كبيرة من المسؤولية لرئاسة أقدم حزب ليبرالى مصرى.

وكانت لجنة الوفد بالمحافظة عقدت اجتماعًا تنظيميًا ضم أعضاء الهيئة العليا: عباس حزين وأحمد جاويش، ولجنة المرأة برئاسة سامية قزمان، ولجنة الشباب برئاسة الشاذلي حتة، وعدد من أعضاء الحزب بالمحافظة، لمناقشة استعدادات اللجنة لعقد المؤتمر.

ولفت رئيس اللجنة أن المؤتمر الذي ينعقد غدًا الخميس بنادى التجديف بالأقصر، سيضم كلًا من: المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، محمد عبد العليم داوود، نائب رئيس الحزب، طارق سباق نائب رئيس الحزب، طارق تهامي سكرتير عام مساعد حزب الوفد، محمد فؤاد عضو هيئة عليا بالوفد، المستشار محمد المرغنى، عضو هيئة عليا، والعضو البرلمانى الوفدى عبد السلام الشيخ.