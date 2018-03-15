اليوم.. قرعة الحج العلنية لمديرية أمن الإسماعيلية

اليوم.. قرعة الحج العلنية لمديرية أمن الإسماعيليةالخميس، 15 مارس 2018 04:00 ص
مديرية أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تجرى مديرية أمن الإسماعيلية ، اليوم الخميس، إجراءات القرعة العلنية للإعلان عن أسماء الفائزين بقرعة الحج للموسم الحالى، بنزل الشباب التابع لمحافظة الإسماعيلية.
ومن المقرر، أن تعقد إجراءات القرعة الساعة العاشرة صباح اليوم، بحضور اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، واللواء عادل أنور مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة، والآلاف من المتقدمين للقرعة العلنية على مستوى أقسام ومراكز الإسماعيلية.
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