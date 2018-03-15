اليوم.. انطلاق معرض الصناعات النسيجية بمشاركة وفود من 60 دولة







كتب إسلام سعيد

ينطلق معرض "إيجى ستيتش آند تكس" للصناعات النسيجية، فى دورته الثامنة على التوالى، اليوم الخميس وينعقد خلال الفترة من 15 إلى 18 مارس المقبل 2018، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، بحضور عدد كبير من المسئولين، وبمشاركة وفود من 60 دولة.

ويقام تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة والمجلس التصديرى للملابس الجاهزة وغرفة الصناعات النسجية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن وغيرها من الجهات العاملة فى مجال الصناعات النسيجية.

يعد المعرض من أكبر المعارض الدولية فى منطقة الشرق الأوسط والتى تقام على أرض مصرية، المختصة بتطوير صناغة الغزل والنسيج على مستوى الشرق الأوسط، ويجمع أكثر من 1000 شركة وعلامة تجارية عالمية متخصصة فى مجال الغزل والنسيج بمشاركة حوالى 60 دولة على مستوى العالم مثل أمريكا واليابان والبرازيل والهند والصين وكوريا وألمانيا وإيطاليا وتركيا والبرتغال وأندوسيا وغيرها من البلاد الأجنبية العاملة فى مجال صناعة المنسوجات.