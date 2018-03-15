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اليوم.. استكمال التحقيقات مع المتهمين من رابطة ألتراس أهلاوى

الخميس، 15 مارس 2018 12:00 ص
اليوم.. استكمال التحقيقات مع المتهمين من رابطة ألتراس أهلاوى الألتراس - أرشيفية





كتبت أمنية الموجى
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تستكمل نيابة أمن الدولة العليا، غدًا الخميس، بإشراف المحام العام الأول خالد ضياء الدين ، التحقيق مع عناصر رابطة ألتراس أهلاوى، المتهمين بارتكاب أحداث الشغب والعنف أثناء مباراة كرة القدم بين النادى الأهلى، ونادى مونانا الجابونى بإستاد القاهرة الدولى.

وتشمل التحقيقات  كلا من أحمد إدريس، وأحمد خالد، ومحمود مصطفى (تيكا)، ومحمد سيد محمد، وسهيل صبرى عبد التواب، وعاطف خالد إبراهيم، وأحمد محمد محمود (زهرة)، وسامح زيدان (كيمو).

 ووجهت النيابة إلى بعض المتهمين تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت لآخرين تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وتوجه عدد من أعضاء الرابطة إلى المدرج الذى يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، ودخلوا فى مشادات مع أفراد الأمن تحولت إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما أشعل أفراد الألتراس الشماريخ وخلعوا كراسى المدرجات.


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