اليوم.. اجتماع مجلس إدارة "الشمس بيراميدز" لاعتماد التقرير السنوى







كتب هانى الحوتى

يعقد مجلس إدارة شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، اجتماعا اليوم الخميس، لعرض محضر مجلس الإدارة السابق بتاريخ 12 مارس، وعرض تقرير مجلس الإدارة السنوى عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر لعام 2017، ومراقبى الحسابات والمركز المالى المعتمد للشركة فى 2017.

كما يناقش الاجتماع، عرض تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع من العام المالى المنتهى فى 2017، وتحديد موعدا لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق على الميزانية العامة للعام المالى 2017.

وتراجعت خسائر شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، خلال النصف الأول من 2017، بنسبة 86%، لتبلغ بذلك 217.7 ألف دولار، مقابل خسائر بلغت 1.6 مليون دولار بالفترة المماثلة من 2016.