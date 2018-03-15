video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 04:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اليوم.. اجتماع مجلس إدارة "الشمس بيراميدز" لاعتماد التقرير السنوى

الخميس، 15 مارس 2018 04:00 ص
اليوم.. اجتماع مجلس إدارة "الشمس بيراميدز" لاعتماد التقرير السنوى البورصة المصرية ـ صورة أرشيفية





كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

يعقد مجلس إدارة شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، اجتماعا اليوم الخميس، لعرض محضر مجلس الإدارة السابق بتاريخ 12 مارس، وعرض تقرير مجلس الإدارة السنوى عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر لعام 2017، ومراقبى الحسابات والمركز المالى المعتمد للشركة فى 2017.
 
كما يناقش الاجتماع، عرض تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع من العام المالى المنتهى فى 2017، وتحديد موعدا لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق على الميزانية العامة للعام المالى 2017.
 
وتراجعت خسائر شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، خلال النصف الأول من 2017، بنسبة 86%، لتبلغ بذلك 217.7 ألف دولار، مقابل خسائر بلغت 1.6 مليون دولار بالفترة المماثلة من 2016.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 14- 3-2018

البورصة تغرم 3 شركات 30 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات.. و2 مليار جنيه قيمة التداول

صور.. محافظ البحيرة تتفقد أعمال تنفيذ أول بورصة سلعية

البورصة تقرر تعليق العروض والطلبات على 3 أسهم بالجلسة الاستكشافية

اخبار البورصة المصرية

الشمس بيراميدز

اخبار البورصة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة