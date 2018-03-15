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اليمين الإيطالى المتطرف يهدد بإجراء انتخابات ثانية إذا لم يشكل الحكومة

الخميس، 15 مارس 2018 09:37 ص
اليمين الإيطالى المتطرف يهدد بإجراء انتخابات ثانية إذا لم يشكل الحكومة ماتيو سالفينى زعيم رابطة الشمال الإيطالية





كتبت فاطمة شوقى
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أعلن زعيم رابطة الشمال الإيطالية، ماتيو سالفينى، عن سعيه لتشكيل حكومة ورئاستها، عقب الانتخابات العامة التى جرت فى الرابع من مارس الجارى، ولم تفرز أغلبية برلمانية مطلقة.

وقال "سالفينى"، بحسب تقرير نشرته صحيفة "بلاستنيج نيوز" الإيطالية، اليوم الخميس، إن "الأولوية لمنح حكومة للإيطاليين، أما العودة إلى مطالبة الإيطاليين بالتصويت مجددا فهى الملاذ الأخير، وهى أمر لا يخيفنى"، مشيرا إلى أنه قد يفضل التوجه للانتخابات حال عدم توليه رئاسة الحكومة.

وأضاف زعيم رابطة الشمال "اليمنية" أنه سيتواصل فى وقت لاحق اليوم مع منافسه السياسى، مرشح حركة خمس نجوم لرئاسة الوزراء، لويجى دى مايو، وقال سالفينى: "أعد لمكالمة تليفونية مع دى مايو اليوم، وأتمنى أن يترك هاتفه مفتوحا. الحديث سيقتصر على مرشحى رئاسة مجلسى الشيوخ والنواب، وليس عن الحكومة المقبلة".

يُذكر أن "دى مايو" يؤكد هو الآخر أحقيته فى قيادة الجهاز التنفيذى الجديد فى إيطاليا، باعتبار أن حركة "خمس نجوم" فازت بأكثر من 32% من الأصوات، ما يجعلها الحزب الأول فى الجهاز التشريعى الجديد، الذى سيعقد أولى جلساته 23 مارس الجارى.

 

 


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