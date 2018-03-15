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برعاية وزير التعليم العالى

الوطنية المصرية لليونسكو تنظم اجتماع الخبراء الإقليمى بالتعاون مع اليونسكو

الخميس، 15 مارس 2018 01:05 م
الوطنية المصرية لليونسكو تنظم اجتماع الخبراء الإقليمى بالتعاون مع اليونسكو الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى





كتب وائل ربيعى
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برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تنظم إدارة الثقافة باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو اليوم الخميس فعاليات اجتماع الخبراء الإقليمى بالتعاون مع اليونسكو، والذي يعقبه ورشة عمل إقليمية تدريبية تبدأ خلال الفترة من17 إلى 20 مارس الجارى، بأحد الفنادق بالقاهرة.

 

 ويأتى ذلك في ضوء مشروع  تعزيز التعاون الإقليمي من أجل تفعيل اتفاقية 2003المعنية بصون التراث الثقافي غير المادي  في المنطقة العربية، وانطلاقاً من الاهتمام الذى توليه منظمة اليونسكو لتنفيذ وتفعيل اتفاقية التراث الثقافي غير المادي في الدول العربية والعمل على صونه وحمايته، وبصفة خاصة الموروث الثقافي اللامادي المشترك بين البلدان العربية، والذي يُعد من أهم عوامل التقارب والتفاهم الثقافي.

 

 ويشارك فى تنفيذ المشروع خبراء ومتدربون فى العديد من الدول العربية إلى جانب مصر وهى: الأردن ، والإمارات،  والسعودية، والسودان، والكويت، والبحرين، والمغرب، وتونس، وسلطنة عمان، و لبنان، وليبيا، بالإضافة إلى فريق عمل اللجنة الوطنية لليونسكو بالقاهرة.

 

 

 


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