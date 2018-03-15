"الهلال الأحمر" الكويتى يطلق حملة تبرعات جديدة لإغاثة أهالى الغوطة بسوريا







الكويت (أ ش أ )

أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتى اليوم الخميس، حملة جديدة لجمع التبرعات؛ لإغاثة المحاصرين فى منطقة الغوطة الشرقية بسوريا، وإنقاذهم من الأوضاع الإنسانية الصعبة التى يعيشونها.

ودعت الأمين العام للجمعية مها البرجس، فى تصريح، الكويتيين والمقيمين إلى التبرع خلال الحملة التى ستستمر لمدة 3 أيام، لصالح المحاصرين بالغوطة، مشيرة إلى أنهم فى أمس الحاجة للغذاء والدواء.

وأشارت إلى إمكانية التبرع أيضا عبر الموقع الالكترونى للجمعية، مؤكدة أنه رغم استمرار الجمعية فى توزيع المساعدات الإغاثية على المحاصرين بالغوطة، إلا أنها فى حاجة إلى مزيد من التبرعات من أجل ضمان الاستمرار فى تقديم المعونات والمساعدات.

كانت جمعية الهلال الأحمر الكويتى،قد أطلقت الشهر الماضى حملة لجمع التبرعات، تحت شعار "أغيثوا الغوطة"، لتقديم المساعدات الإغاثية من غذاء ودواء للمحاصرين من أهالى منطقة الغوطة الشرقية بسوريا.