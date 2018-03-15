النيابة طلبت تقرير مفتش الصحة عن وفاة عامل أثناء الوضوء بمسجد العياط







كتب أحمد الجعفرى

طلبت نيابة العياط تقرير مفتش الصحة الخاص بعامل توفى إثر سقوطه فى غرفة تفتيش صرف الصحى خاصة بمسجد، بعدما اختل توازنه أثناء الوضوء، وذلك للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط بلاغا بنقل عامل إلى المستشفى عقب تعرضه لأزمة صحية إلا أنه فارق الحياة.

وبإجراء التحريات تبين أن العامل أثناء الوضوع بمسجد اختل توازنه وسقط فى غرفة تفتيش خاصة بالصرف الصحى تابعة للمسجد ما أسفر عن مفارقته الحياة، فتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة.