النيابة طلبت تقرير مفتش الصحة عن وفاة عامل أثناء الوضوء بمسجد العياط

النيابة طلبت تقرير مفتش الصحة عن وفاة عامل أثناء الوضوء بمسجد العياطالخميس، 15 مارس 2018 01:00 ص
جثة - صورة أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
طلبت نيابة العياط تقرير مفتش الصحة الخاص بعامل توفى إثر سقوطه فى غرفة تفتيش صرف الصحى خاصة بمسجد، بعدما اختل توازنه أثناء الوضوء، وذلك للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط بلاغا بنقل عامل إلى المستشفى عقب تعرضه لأزمة صحية إلا أنه فارق الحياة.
وبإجراء التحريات تبين أن العامل أثناء الوضوع بمسجد اختل توازنه وسقط فى غرفة تفتيش خاصة بالصرف الصحى تابعة للمسجد ما أسفر عن مفارقته الحياة، فتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة.
إضافة تعليق
صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين
"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة