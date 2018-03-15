النيابة تصرح بدفن طالبة انتحرت لتعدى شقيقها عليها بالضرب فى الهرم

النيابة تصرح بدفن طالبة انتحرت لتعدى شقيقها عليها بالضرب فى الهرمالخميس، 15 مارس 2018 08:39 م
انتحار - ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت نيابة الهرم بدفن طالبة بالصف الأول الثانوى، والتى انتحرت شنقا بعد تعدى شقيقها عليه بالضرب، وطلبت تقرير الطب الشرعى الخاص بها، للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها.
وكشفت التحقيقات أن الفتاة المتوفية دخلت فى حالة نفسية سيئة نتيجة تعدى شقيقها عليها بالضرب، وأنه بعدما خرج لإحضار وجبة الفطور، انتهزت فرصة خروجه وانتحرت.
وبمواجهة شقيق المتوفية أكد صحة تشاجره مع شقيقته، لرفضه ذهابها إلى المدرسة؛ للبقاء مع والدتها المريضة.
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