النيابة تأمر بتشريح جثة طفلة عثر على جثتها بالخليفة







كتب أحمد إسماعيل

أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، برئاسة المستشار إسلام شكري، وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بتشريح جثة طفلة عثر على جثتها داخل جوال بمنطقة الخليفة، لبيان سبب الوفاة، وكلفت الطبيب الشرعى بإعداد تقرير فنى حول الصفة التشريحية للجثمان.

وطلبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وضبط الجناه.

تفاصيل الواقعة تعود عندما تلقى شرطة النجدة بلاغا من الأهالى، بالعثور على طفلة مقتولة وبها أثار تعذيب فى منطقة الخليفة داخل جوال، حيث ألقى بها مجهول وفر هاربا.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، وبالكشف الظاهرى عليها تبين وجود أثار تغذيب على أنحاء متفرقة من جسدها، وجارى تكثيف التحريات للوصول إلى ظروف وملابسات الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.