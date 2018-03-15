النيابة تأمر بتسليم هارب من 70 حكما للسجون بعد سقوطه فى "المتحف المصرى"الخميس، 15 مارس 2018 06:00 ص
قوة أمنية - صورة أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة قصر النيل الجزئية، رجال المباحث بتسليم رجل أعمال هارب من 70 حكم حبس جزئى إلى قطاع مصلحة السجون، لتنفيذ الأحكام الصادره ضده، وأمرت برفع اسمه من قوائم المطلوبين على ذمة قضايا.
وكان رجال مباحث المزارات السياحية، والمعينين خدمة تأمين المتحف المصرى، ألقوا القبض على "محمد.ص .ع" 40 سنة، صاحب شركة، مطلوب التنفيذ عليه فى 70 حكم حبس جزئى " شيك بدون رصيد ، تبديد " بإجمالى حبس 68 سنة.
وبمواجهة المقبوض عليه بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، فتم احتجازه حجزه بقسم شرطة قصر النيل، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق وقررت ما سبق.
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عدد الردود 0
بواسطة:
حلم
هههههههه ههههههههههه
القبض علية بعد صدور ٧٠ حكم ضدة هههههههههه واضح بإن تنفيذ الأحكام بتشتغل بزمة هههههههههه و تحولت الى تنفيذ الأحلام