النيابة بقضية الإضرار بالاقتصاد القومى تقدم محضرا بضبط 99 ألف جنيه بحوزة متهم







كتب إيهاب المهندس

تواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر ثانى جلسات محاكمة القيادى الإخوانى حسن مالك، و23 آخرين، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وقدمت النيابة العامة محضرا يفيد بالقبض على المتهم رقم 13 بأمر الإحالة وبحوزته 9550 روبل روسى، و99 ألف جنيه مصرى، و55 لارى جورجى.

وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، وقدمت النيابة العامة محضرا محررا بمعرفة عمرو أحمد الضابط بقطاع الأمن الوطنى، مثبت به أنه نفاذا للأمر الصادر من النيابة العامة بضبط المتهم "أشرف.م.أ" فقد تم إعداد أكمنة وتم ضبطه وعثر بحوزته جهاز "لاب توب" أسود اللون، ومبلغ مالى 9550 روبل روسى، و99 ألف جنية مصرى.

وقدمت النيابة حرزا عبارة عن حقيبة بنية اللون، مثبت عليها ورقة مدون عليها بيانات الحرز، دخلها المضبوطات المنوه عنها فى المحضر خاصة بالمتهم "أشرف.م.أ"، وحرز الثانى عبارة عن مظروف بيج اللون مغلق بلاصق، ودون على المظروف أنه مبلغ مالى منوه عنه فى المحضر، خاصة بالمتهم وهو عبارة عن 9550 روبل روسى، ومبلغ مالى قدرة 55 لارى جورجى، ومبلغ 99 ألف جنيه مصرى.

فيما قرأ ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين الـ13 و20 و21، وطالب ممثل النيابة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط "مالك"، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكى لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأى العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.