النفط يستقر بدعم قوة الطلب لكن مخاوف تخمة المعروض تخيم على السوق







رويترز

تذبذبت أسعار النفط اليوم الخميس، إذ وجدت دعما فى قوة الطلب العالمى لكن كبحتها فى الوقت نفسه زيادة مستمرة فى الإنتاج الأمريكى تقوض الجهود التى تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لخفض الإمدادات ودعم الأسواق.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى فى العقود الآجلة تسعة سنتات إلى 61.05 دولار للبرميل، وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 64.91 دولار للبرميل ليظل قريب من سعر آخر تسوية.

وظل الخامان خلال معظم ساعات التداول الآسيوية عند أعلى أو أقل قليلا من التسوية السابقة، وتلقت الأسعار بعض الدعم من الطلب القوى، وقالت أوبك أمس الأربعاء إن من المتوقع نمو استهلاك النفط بمقدار 1.62 مليون برميل يوميًا فى عام 2018.

لكن الزيادة المستمرة فى إنتاج الخام الأمريكى ألقت بظلالها على الأسواق، حيث بلغ الإنتاج مستوى قياسيا جديدا فى الأسبوع بصعوده إلى 10.38 مليون برميل يوميا ليرتفع أكثر من 23 فى المئة منذ منتصف 2016، كما زادت مخزونات الخام التجارية خمسة ملايين برميل إلى 430.93 مليون برميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج الخام الأمريكى، الذى تخطى بالفعل إنتاج السعودية أكبر مصدر للنفط، إلى أكثر من 11 ملايين برميل يوميا فى وقت لاحق من العام الحالى لينتزع الصدارة من روسيا.