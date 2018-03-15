الناتو: غاز الأعصاب المستخدم فى هجوم بريطانيا تم إنتاجه بروسيا







موسكو (أ ش أ)

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج أن بريطانيا متأكدة من أن غاز الأعصاب المستخدم فى هجوم بريطانيا تم إنتاجه فى روسيا، مشددا أن الحلف سيواجه أى تهديد لأعضائه.

وقال ستولتنبرج - خلال مؤتمر صحفى فى بروكسل اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، "إن المملكة المتحدة حددت أن المادة، التى تسمم بها عميل الاستخبارات الروسى السابق فى سالزبورى، صنعت فى روسيا ونحن نثق فى تقديراتها"، مشيرا إلى أن هذه الحادثة تعد أول هجوم باستخدام غاز الأعصاب منذ نشأة حلف الأطلسي.

وأضاف "لا نريد حربا باردة جديدة أو سباق تسلح جديد، ولكن الحلف سيدافع عن حلفائه"، موضحا أن رسالة "الناتو" إلى روسيا مفادها أننا قادرون على الدفاع عن أنفسنا بوجه أى نوع من التهديدات، ولم يستبعد ستولتنبرج الجلوس على طاولة المفاوضات مع روسيا خلال الفترة المقبلة، قائلا "سنسعى للانخراط فى حوار دبلوماسى هادئ مع روسيا".

وتابع الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسى "ناتو" ينس شتولتنبرج إن بريطانيا لم تطلب تفعيل المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسى، الذى ينص على أن "هجوم طرف ثالث على أحد أعضاء الناتو يعد هجوما على الحلف بأسره".+



وقال شتولتنبرج - فى تصريح نقلته شبكة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم الخميس، إنه من الضرورى الرد على واقعة تسمم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا فى 4 مارس الجارى بطريقة "محسوبة".



وكانت بريطانيا قد أعلنت اتخاذ حزمة من الإجراءات ضد موسكو ردا على تسمم سكريبال باستخدام غاز الأعصاب في مدينة سالزبري بجنوب إنجلترا، فيما نفى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أى علاقة لبلاده بهذا الحادث.