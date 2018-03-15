النائبة هيام حلاوة تنظم مؤتمرا لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية

النائبة هيام حلاوة تنظم مؤتمرا لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسيةالخميس، 15 مارس 2018 07:10 م
جانب من المؤتمر
كتب محمد صبحى - تصوير عزوز الديب
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بدأ منذ قليل المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى تنظمه النائبة هيام حلاوة عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق بالتنسيق مع حملة كلنا معاك من أجل مصر وحملة الإرادة المصرية لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية الجارية المقرر لها نهاية شهر مارس الجارى.
ويشارك فى حضور المؤتمر النائب إيهاب الخولى والنائب عبد الحميد الشيخ والدكتور حسين أبو العطا مؤسس حملة الإرادة المصرية بالإضافة إلى عدد كبيرمن المواطنين والقيادات الشعبية ورموز كبار العائلات.
وانطلقت فعاليات المؤتمر المنعقد بقرية القيراطين بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم ، وإذاعة السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية وسط تصفيق حاد من المشاركين فى حضور المؤتمر.
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