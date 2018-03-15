الملكة رانيا: فشل الجهود الدولية فى حل أزمة سوريا بعد 7 سنوات يجب أن يفجعنا







كتبت ريهام عبد الله

أكدت الملكة رانيا العبد لله، زوجة العاهل الأردنى، أن ما يفجعها هو بعد مرور 7 سنوات على اندلاع الحرب بسوريا، هو فشل الجهود الدولية لإنهاء النزاع.

وقالت الملكة رانيا فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر، "اليوم نتذكر بألم كل طفل راح ضحية الحرب في سوريا، والعائلات التى تبحث عن ملجأ، والمنازل والأحياء التى كانت يوما تعنى الكثير لأهلها، ومع ذلك ما يجب أن يفجعنا بعد سبع سنوات، هو فشل المحاولات الدولية لإنهاء النزاع فى سوريا".