"المفوضين" تحجز دعوى لإلزام تحديد مواعيد سير سيارات النقل الثقيل للتقرير

"المفوضين" تحجز دعوى لإلزام تحديد مواعيد سير سيارات النقل الثقيل للتقريرالخميس، 15 مارس 2018 12:49 م
مجلس الدولة-Hرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت محكمة القضاء الإداري مفوضين ،بمجلس الدولة، حجز الدعوى المطالبة بإلزام وزير الداخلية بتحديد مواعيد إلزامية لسير سيارات النقل والنقل الثقيل والمقطورات، تختلف تمامًا عن مواعيد المدارس والجامعات وكل المؤسسات التعليمية ومواعيد الذروة على كافة الطرق للتقرير .
جاء ذلك في الدعوى رقم ٦٧٤٣٣ لسنة ٧١ قضائية، المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، لتحديد مواعيد سير النقل الثقيل في مواعيد مغايرة لمواعيد المدارس والجامعات بسبب حوادث الطرق.
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