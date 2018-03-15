"المفوضين" تبحث اليوم مواعيد سير "النقل الثقيل" وإلغاء زيادة سعر المحروقات







كتب أحمد عبد الهادى

تواصل دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر الدعوى رقم 67433 لسنة 71 قضائية، المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى وتطالب بإلزام وزير الداخلية بتحديد مواعيد إلزامية لسير سيارات النقل والنقل الثقيل والمقطورات، تختلف تمامًا عن مواعيد المدارس والجامعات وكل المؤسسات التعليمية ومواعيد الذروة على كافة الطرق.

كما تواصل، نظر الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامى، وتطالب بإصدار حكم يلغى القرار الصادر بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، لرفع العبء عن محدودى الدخل.

وذكرت الدعوى أن الدستور المصرى أرسى مبادئ تضمن زيادة الرخاء للشعب المصرى، وأن إصدار الحكومة قرارا بزيادة أسعار الغاز والكهرباء والبنزين، لم يصب فى مصلحة محدودى الدخل.