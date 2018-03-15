"المفوضين" تبحث اليوم مواعيد سير "النقل الثقيل" وإلغاء زيادة سعر المحروقات

"المفوضين" تبحث اليوم مواعيد سير "النقل الثقيل" وإلغاء زيادة سعر المحروقاتالخميس، 15 مارس 2018 02:00 ص
سيارة نقل - صورة أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق
تواصل دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر الدعوى رقم 67433 لسنة 71 قضائية، المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى وتطالب بإلزام وزير الداخلية بتحديد مواعيد إلزامية لسير سيارات النقل والنقل الثقيل والمقطورات، تختلف تمامًا عن مواعيد المدارس والجامعات وكل المؤسسات التعليمية ومواعيد الذروة على كافة الطرق.
كما تواصل، نظر الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامى، وتطالب بإصدار حكم يلغى القرار الصادر بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، لرفع العبء عن محدودى الدخل.
وذكرت الدعوى أن الدستور المصرى أرسى مبادئ تضمن زيادة الرخاء للشعب المصرى، وأن إصدار الحكومة قرارا بزيادة أسعار الغاز والكهرباء والبنزين، لم يصب فى مصلحة محدودى الدخل.
إضافة تعليق
صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين
"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة