video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 05:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المعارض القطرى خالد الهيل يهاجم وزير خارجية تميم ويصفه بـ"الفاشل"

الخميس، 15 مارس 2018 04:04 ص
المعارض القطرى خالد الهيل يهاجم وزير خارجية تميم ويصفه بـ"الفاشل" خالد الهيل





كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

شن المعارض القطرى خالد الهيل، هجوما حادا على وزير خارجية بلاده محمد بن عبد الرحمن، ووصفه بـ"الفاشل".

 

وكتب الهيل، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "يؤسفنى ويحزننى للغاية أن مستوى أداء الخارجية القطرية فى عهدكم قد تدنى إلى مستوى يليق بمسؤول رحلة كشافه مبتدأ، ليس هكذا تؤكل الكتف يافاشل، رحلاتك المكوكية كما رأينا حتى الآن هى مجرد حرث فى البحر".

 

وتساءل الهيل: "ما هى انجازات حضرتكم غير الصراخ والعويل؟".

الهيل عبر تويتر
الهيل عبر تويتر

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خالد الهيل: عدم كفاءة النظام القطرى فى إدارة الشؤون المالية للبلاد

قراصنة قطر يخترقون "حساب المواطن" السعودى..وخالد الهيل: خلايا عزمى ورائها

خالد الهيل

قطر

المعارضة القطرية

وزير خارجية قطر

تميم




لا تفوتك
"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة