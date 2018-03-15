المعارض القطرى خالد الهيل يهاجم وزير خارجية تميم ويصفه بـ"الفاشل"







كتب محمد تهامى زكى

شن المعارض القطرى خالد الهيل، هجوما حادا على وزير خارجية بلاده محمد بن عبد الرحمن، ووصفه بـ"الفاشل".

وكتب الهيل، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "يؤسفنى ويحزننى للغاية أن مستوى أداء الخارجية القطرية فى عهدكم قد تدنى إلى مستوى يليق بمسؤول رحلة كشافه مبتدأ، ليس هكذا تؤكل الكتف يافاشل، رحلاتك المكوكية كما رأينا حتى الآن هى مجرد حرث فى البحر".

وتساءل الهيل: "ما هى انجازات حضرتكم غير الصراخ والعويل؟".