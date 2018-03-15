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تتضمن رعايتها لمقرات وكافة أنشطة النادى

المصرية للاتصالات توقع شراكة مع نادى هليوبوليس لتقديم خدمات متكاملة

الخميس، 15 مارس 2018 02:10 م
المصرية للاتصالات توقع شراكة مع نادى هليوبوليس لتقديم خدمات متكاملة مسؤولى المصرية للاتصالات ونادى هليوبوليس





كتبت: هبة السيد
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وقعت المصرية للاتصالات "WE" – أول مشغل اتصالات متكامل فى مصر، اليوم عقد رعاية و شراكة حصرية مع نادى هليوبوليس الرياضى لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة الهاتف الأرضى والمحمول والانترنت وخدمات الانترنت اللاسلكى Wi-Fiوكذا توفير منافذ للبيع والتحصيل تابعة للمصرية للاتصالات لخدمة أعضاء النادى بفرعى مصر الجديدة والشروق.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية، المهندس أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، و عمرو محمد فاروق السنباطى رئيس مجلس إدارة نادى هليوبوليس، بحضور عدد من قيادات الشركة والنادى.

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عمرو السنباطى واحمد البحيرى

وبموجب تلك الشراكة الحصرية، تكون المصرية للاتصالات هى الراعى الرئيسى لمقرات وكافة أنشطة النادى التى يقوم بها، إلى جانب كونها الراعى الحصرى لخدمات الاتصالات المتكاملة داخل مقرى النادى بمصر الجديدة والشروق،  حيث تتضمن تلك الرعاية انشاء منافذ للبيع والتحصيل وتوفير كافة العروض والخدمات التى تقدمها المصرية للاتصالات لخدمة أعضاء النادي، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الانترنت اللاسلكى داخل النادي.

وصرح المهندس أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، قائلاً: "الإتفاقية تعد نموذجا حقيقيا للعمل المؤسسى المشترك، وستمكننا تلك الرعاية من تقديم أفضل خدمات الاتصالات والإنترنت لأعضاء النادى بأعلى مستوى من السرعة والجودة، والتواصل مع عملائنا ومعرفة احتياجاتهم وخدمتهم من خلال منافذ الشركة داخل النادى، حيث أننا نحرص على أن نكون جزءا وشريك أساسى من نجاح عملائنا".

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مسؤولو نادى هليوبوليس والمصرية للاتصالات

أضاف البحيرى أن الشركة تولى لقطاع وصناعة الرياضة أهمية كبرى فهى داعم لعدد كبير من الانشطة الرياضية وعلى رأسها رعايتها للمنتخب القومى وكذلك الدورى المصري، وتأتى تلك الرعاية مع نادى هليوبوليس استكمالا لمسيرة الشركة فى دعم الرياضة المصرية، كما تعكس تلك الشراكة الحصرية مدى ثقة المؤسسات بالقطاعات المختلفة فى قدرة الشركة على الاستجابة لكافة احتياجاتهم ومتطلباتهم بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة".

فيما أكد عمرو السنباطى رئيس مجلس إدارة نادى هليوبوليس، أن الإتفاقية تأتى فى إطار حرص النادى على تقديم خدمات أفضل لاعضاءه اعتمادا على أكبر مزود لخدمات الاتصالات الإنترنت فى مصر وذلك بما يساهم فى تحقيق اهداف النادى وتطلعاته.


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