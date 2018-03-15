"المرور" ينظم حملات توعية ضد مخاطر الشبورة والإطارات بالطرق السريعة (صور)







كتب عبد الرحمن سيد

شنت اﻹدارة العامة للمرور حملات توعية للحد من حوادث الطرق الناجمة عن الشبورة وإطارات السيارات، وذلك بناء على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بالتوعية المرورية لقائدى السيارات، وتعليمات اللواء علاء الدجوى، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، بشن حملات متواصلة لضبط الأوضاع على مستوى الجمهورية.



حملة توعية بمخاطر الشبورة والإطارات

وفى هذا الإطار، نسّق اللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور، مع إدارات المرور على مستوى محافظات مصر، لتنظيم حملات مرورية شاملة تحت شعار "الإطارات والشبورة المائية" للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من الحوادث ونزيف الدماء على اﻷسفلت.



جانب من حملة المرور للتوعية بأخطار الإطارات



حملة مرورية على الطرق السريعة للتوعية بمخاطر الإطارات والشبورة



حملة مرورية على الطرق السريعة للتوعية بمخاطر الشبورة



المرور يشن حملات التوعية ضد اخطار الاطارات و الشبورة على الطرق السريعة (6)



عناصر المرور المشاركون فى حملة التوعية