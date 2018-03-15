المرور يحرر 7750 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة

المرور يحرر 7750 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزةالخميس، 15 مارس 2018 11:51 ص
حملة مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من تحرير 7750 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 98 مخالفة تجاوز سرعات و 2350 مخالفة نموذج 125.
كما تم رصد 108 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 38 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 36 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 78 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 30 دراجة بخارية وسيارة.
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