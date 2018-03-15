"المرور" تتصدى للفوضى وتحرر 390 مخالفة متنوعة بقطاع أكتوبر

"المرور" تتصدى للفوضى وتحرر 390 مخالفة متنوعة بقطاع أكتوبرالخميس، 15 مارس 2018 07:00 ص
حملة مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، من ضبط 390 مخالفة مرورية متنوعة، منها 240 مخالفة نموذج 125 و39 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 12 مركبة توك توك وضبط 18 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
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