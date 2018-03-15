المرور: إغلاق جزئى لمحور الأوتوستراد بالاتجاهين لمد كابل كهرباء لمدة يومين







كتب عبد الرحمن سيد

تغلق الإدارة العامة لمرور القاهرة، بشكل جزئى محور الأوتوستراد بسبب أعمال مد كابل كهرباء من محطة محولات طره حتى موزع الشرطة بالمعصرة، بعد حصول شركة كهرباء جنوب القاهرة على التصريح للقيام بالأعمال فى الاتجاهين لمدة يومان وسط انتشار الخدمات المرورية لمنع ظهور كثافات مرورية بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير ﻷمن القاهرة.

و ستكون الأعمال ليلا فقط بقطع الطريق للمتجه إلى حلوان من الساعه 12.5 ليل حتى الساعة 6 صباح الجمعة و من الساعة 12.5 ليل الجمعة حتى 6 صباح السبت وستكون الأعمال فى حارة مرورية وترك باقى الحارات لحركة السيارات، فيما تنشر الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة لمواجهة كافة الأحجام المرورية وتيسير الحركة المرورية بمنطقة الأعمال مع استخدام كافه المساعدات الفنية من أقماع وإضاءة كافيه، بالإضافة إلى جميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.