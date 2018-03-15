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المرور : إجراء تعديلات مرورية بتقاطع شارع العشرين مع التحرير لمدة 15 يوما

الخميس، 15 مارس 2018 08:24 ص
المرور : إجراء تعديلات مرورية بتقاطع شارع العشرين مع التحرير لمدة 15 يوما رجل المرور يسير الطريق- أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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أكد مصدر أمنى ، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستجرى تعديلات مرورية بشارع العشرين ، مع رفع كفاءة الطريق فى تقاطعه مع شارع التحرير حتى جامعة القاهرة ، لتسهيل عمليات وصول المواطنين الى شارع التحرير ، لوجود بعض المشاكل المرورية بتلك المنطقة، مشيرا إلى أن تلك الأعمال تستغرق أسبوعين ، مع نشر جميع الخدمات المرورية بتلك المنطقة لحين الانتهاء منها.

 

وأضاف المصدر ، أن شارع العشرين تم إجراء العديد من التعديلات المرورية له ، فى تقاطعه مع المساكن وسيتم إجراء تعديلات تقاطعه مع الشوربجى ، مع نقل مواقف للسيارات من أماكنها خلال الفترة المقبلة لحل الزحام ، لافتا النظر الى شارع التحرير سيتم إجراء أعمال تطوير ورفع كفاءة للطريق بالكامل ، مع عمل محددات لمواقف سيارات وتعيين خدمات مرورية بطول الشارع لملاحظة حركة السيارات.

 

وأشار المصدر، إلى أنه تم إجراء أعمال توسعة وتطوير لشارع فيصل وتعديلات مرورية ، فى تقاطعه مع بعض الشوارع لحين الاستقرار على أعمال التحويلات النهائية لشارع الهرم بسبب إنشاء محطات مترو أنفاق الخط الرابع ، لمنع ظهور أى تكدسات مرورية ولاستيعاب السيارات بشارع فيصل والشوارع المخصصة للمركبات.


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