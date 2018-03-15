المرصد: أكثر من 70% من مساحة الغوطة تحت سيطرة الجيش السورى

المرصد: أكثر من 70% من مساحة الغوطة تحت سيطرة الجيش السورىالخميس، 15 مارس 2018 03:56 م
قوات الجيش السورى
أ ف ب
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أعلن المرصد السورى، اليوم الخميس أن أكثر من 70% من مساحة الغوطة الشرقية تحت سيطرة قوات الجيش السورى.
يذكرأن، سيطرت قوات النظام السورى، اليوم، على حمورية، أبرز البلدات الواقعة فى جنوب الغوطة الشرقية، بعد انسحاب مقاتلى "فيلق الرحمن" ثانى أبرز فصائل المنطقة منها، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان.
وتأتى هذه السيطرة غداة دخول قوات النظام الى البلدة الأربعاء بعد ايام من القصف العنيف وخروج الآلاف من سكانها الخميس إلى مناطق سيطرة قوات النظام، بحسب المرصد.
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