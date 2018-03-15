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المجلس الرئاسى الليبى يدين الاعتداء على موكب وفد أعضاء المجلس الأعلى للدولة

الخميس، 15 مارس 2018 03:22 م
المجلس الرئاسى الليبى يدين الاعتداء على موكب وفد أعضاء المجلس الأعلى للدولة رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى فائز السراج





طرابلس (أ ش أ )
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أدان رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى " فائز السراج " بأقصى عبارات الإدانة عملية إطلاق النار الذى تعرض له موكب وفد أعضاء المجلس الأعلى للدولة برئاسة "عبد الرحمن السويحلى" من قبل عناصر مسلحة قرب منطقة القواليش بالجبل الغربى.

وأكد "السراج" فى بيان له – نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) بطرابلس - أن هذا الاعتداء الغادر لا يستهدف وفد مجلس الدولة فقط بل يسعى لإجهاض الجهود المبذولة لإرساء الأمن والوصول إلى توافق وتحقيق المصالحة الوطنية.

وتعهد رئيس المجلس الرئاسي بـملاحقة المتورطين فى هذه الجريمة لتقديمهم إلى العدالة فى أسرع وقت ممكن لينالوا مايستحقونه من عقاب، داعيا الليبيين جميعا إلى الوقوف صفا واحدا فى مواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد .

يذكر أن موكب رئيس المجلس الأعلى للدولة "عبد الرحمن السويحلى" والوفد المرافق له تعرض لإطلاق نار - أمس الأربعاء - من قبل مسلحين في منطقة الغنايمة وهو في طريقه من مدينة غريان إلى مدينة يفرن .

وقال "عبد الرحمن الشاطر"أحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة لمراسل وكالة الأنباء الليبية بغريان أن الموكب الرئاسي قد تعرض لإطلاق نار من قِبل مسلحين بمنطقة "الغنايمة" بعد مغادرته لمدينة غريان متجها إلى مدينة يفرن .

وفي نفس السياق، أوضح مصدر أمني مرافق للموكب الرئاسي بأنه قد أصيب عنصران من الحرس الرئاسي بإصابات غير خطيرة، وقد نقلوا إلى المستشفى لتلقى الإسعافات اللازمة، كما تم احتجاز عنصرين آخرين وسيارة تابعين لمديرية أمن غريان لم يعرف مصيرهم بعد .

وقد عاد الموكب الرئاسي إلى مدينة غريان غادر على إثرها الوفد على متن مروحية إلى العاصمة طرابلس.

 


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