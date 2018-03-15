المجلس الأعلى للآثار: 500 جنيه سعر تذكرة التصوير لمدة ساعة بمعبد إدفو بأسوان







كتبت ميرفت رشاد

أعلن المجلس الأعلى للآثار، أن سعر تذكرة التصوير الفوتوغرافى بمعبد إدفو بمحافظة أسوان خلال مواعيد العمل الرسمية لمدة ساعة واحدة فقط تبلغ 500 جنيه، فيما تبلغ سعر التذكرة التصوير بعد مواعيد العمل الرسمية حتى الساعة الثامنة ولمدة ساعة واحدة فقط 1000 جنيه.

ومن جانبها أرسلت غرفة شركات السياحة، اخطارا حصل "اليوم السابع" على نسخة منه لأعضاء الجمعية العمومية، بقرار المجلس الأعلى للآثار بتحديد أسعار تذاكر التصوير الفوتوغرافى بمعبد إدفو بأسوان لإدراجها بالبرامج السياحية.

يذكر أن معبد إدفو أو معبد حورس هو ثانى معابد مصر القديمة حجما، بعد معبد الكرنك، ويمثل إحدى آخر محاولات البطالمة لبناء معابد على نسق أسلافهم هيئة وفخامة، استغرق بناء معبد حورس نحو 180 سنة، وتذكر الرموز والحروف المحفورة الطقوس التى اتُبعت قديما وأن مبنى المعبد شيد حيث دارت معركة عظيمة بين حورس وست.