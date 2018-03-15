المتحدث باسم الخارجية ينشر فيديو للمشاركين بحملة "كلنا سفراء لمصر"







كتب أحمد نبيل

نشر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم الخارجية المصرية، مقطع فيديو مجمع لعدد من المشاركين بحملة "كلنا سفراء لمصر".

وظهر بالفيديو الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد والدكتور زاهى حواس، بالإضافة إلى حازم إمام وعدد من الرياضيين والسياسيين المصريين.

#كلنا_سفراء_لمصر



فيديو مجمع لحملة كلنا سفراء لمصر في ختامها pic.twitter.com/RxZ0qmnzSM — Egypt MFA Spokesman (@MfaEgypt) March 15, 2018

كانت وزارة الخارجية قد أطلقت حملتها الإعلامية بعنوان "كلنا سفراء لمصر"، بمناسبة يوم الدبلوماسية المصرية والذى يوافق الخامس عشر من مارس.