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الخميس، 15 مارس 2018 11:47 م
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المتحدث باسم الخارجية ينشر فيديو للمشاركين بحملة "كلنا سفراء لمصر"

الخميس، 15 مارس 2018 11:09 م
المتحدث باسم الخارجية ينشر فيديو للمشاركين بحملة "كلنا سفراء لمصر" المستشار أحمد أبو زيد





كتب أحمد نبيل
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نشر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم الخارجية المصرية، مقطع فيديو مجمع لعدد من المشاركين بحملة "كلنا سفراء لمصر". 

وظهر بالفيديو الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد والدكتور زاهى حواس، بالإضافة إلى حازم إمام وعدد من الرياضيين والسياسيين المصريين.

 
 

كانت  وزارة الخارجية قد أطلقت حملتها الإعلامية بعنوان "كلنا سفراء لمصر"، بمناسبة يوم الدبلوماسية المصرية والذى يوافق الخامس عشر من مارس.

 

 


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الخارجيه المصريه

كلنا سفراء لمصر

حازم امام

مكرم محمد احمد




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