المتحدث باسم الخارجية ينشر صورة لقاء سامح شكرى وسعد الحريرى بمؤتمر "روما 2"







كتب هيثم سلامة

ونشر أحمد أبو زيد ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، صورة لقاء وزير الخارجية سامح شكرى، مع رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، على هامش مشاركته فى مؤتمر روما الثانى لدعم الجيش اللبنانى.

وعلق أبو زيد: " سامح شكرى يلتقى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على هامش مشاركته في مؤتمر روما الثاني لدعم قوات الجيش والأمن الداخلي اللبنانية".