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المتحدث باسم الخارجية ينشر صورة لقاء سامح شكرى وسعد الحريرى بمؤتمر "روما 2"

الخميس، 15 مارس 2018 07:44 م
المتحدث باسم الخارجية ينشر صورة لقاء سامح شكرى وسعد الحريرى بمؤتمر "روما 2" سامح شكرى وسعد الحريرى





كتب هيثم سلامة
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ونشر أحمد أبو زيد ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، صورة لقاء وزير الخارجية سامح شكرى، مع رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، على هامش مشاركته فى مؤتمر روما الثانى لدعم الجيش اللبنانى.

 

وعلق أبو زيد: " سامح شكرى يلتقى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على هامش مشاركته في مؤتمر روما الثاني لدعم قوات الجيش والأمن الداخلي اللبنانية".

سامح شكرى وسعد الحريرى
سامح شكرى وسعد الحريرى

 

 


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وزير الخارجية سامح شكرى

سعد الحريرى

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