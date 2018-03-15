المتحدث باسم الخارجية ينشر صورة لقاء سامح شكرى وسعد الحريرى بمؤتمر "روما 2"الخميس، 15 مارس 2018 07:44 م
سامح شكرى وسعد الحريرى
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق
ونشر أحمد أبو زيد ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، صورة لقاء وزير الخارجية سامح شكرى، مع رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، على هامش مشاركته فى مؤتمر روما الثانى لدعم الجيش اللبنانى.
وعلق أبو زيد: " سامح شكرى يلتقى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على هامش مشاركته في مؤتمر روما الثاني لدعم قوات الجيش والأمن الداخلي اللبنانية".
سامح شكرى وسعد الحريرى
إضافة تعليق
أبطال يقودهم بطل.. رسائل رجال القوات المسلحة فى الندوة التثقيفية الـ27.. الرئيس السيسى: مستعد ألبس الأفرول وأقاتل لتحيا مصر.. ويؤكد: "أقسم بالله لو سقطت مصر لضاعت الأمة".. وأبناء الشهداء للرئيس: سنكون أبطال
"حق مريم لن يضيع" موجة غضب مصرية تجتاح مواقع التواصل للمطالبة بالقصاص للشابة المقتولة فى بريطانيا.. السقا وزينة وإنجى علاء ينضمون للحملة.. وابنة عم مريم: المستشفى لم تعطى أسرتها تقارير عن الحالة حتى الآن
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة