المتحدث باسم أردوغان: قد نقيم مع أمريكا منطقة آمنة حول منبج السورية

المتحدث باسم أردوغان: قد نقيم مع أمريكا منطقة آمنة حول منبج السوريةالخميس، 15 مارس 2018 10:29 ص
منبج السورية - أرشيفية
رويترز
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قال المتحدث باسم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن تركيا ستقيم مع الولايات المتحدة "منطقة آمنة" حول مدينة منبج بشمال سوريا إذا أوفت واشنطن بوعودها.
وقال المتحدث إبراهيم كالين لقناة (تى.آر.تى) الإخبارية الرسمية إن الاتفاق بين أنقرة وواشنطن بشأن منبج ملزم وإن تغيير وزير الخارجية الأمريكى لن يحدث فارقا بالنسبة للاتفاق حتى وإن تأخر أسبوعا أو أسبوعين.
وأضاف أن تركيا تتوقع أن تطهر القوات التركية ومقاتلو المعارضة المسلحة المتحالفون معها مدينة عفرين السورية من المسلحين "فى القريب العاجل"، وأن أنقرة لا تعتزم تسليم المدينة للحكومة السورية بعد إتمام حملتها العسكرية بالمنطقة.
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