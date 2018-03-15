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المالية: 4.7 مليار جنيه إتاحات عاجلة للصحة والسلع التموينية والسكة الحديد

الخميس، 15 مارس 2018 12:01 م
المالية: 4.7 مليار جنيه إتاحات عاجلة للصحة والسلع التموينية والسكة الحديد وزير المالية عمرو الجارحى





كتب أحمد يعقوب
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اعتمد وزير المالية عمرو الجارحى، عددا من الإتاحات العاجلة بإجمالى 4 مليارات و700 مليون جنيه عن فبراير 2018، لوزارة الصحة وهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

وتضمنت الإتاحات التى اعتمدها وزير المالية، 4 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية، قيمة الدعم المالى لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر فبراير 2018، كما تم إصدار ضمانات بواقع 190.70 مليون دولار لشراء 835.0 ألف طن قمح مستورد، كما شملت الإتاحات أيضا 25 مليون جنيه لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، تكلفة الحملات الإعلامية للتوعية بمخاطر المخدرات، إضافة إلى 21.9 مليون جنيه لوزارة الصحة، لصالح برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى.

وأتاح وزير المالية أيضا، 60.6 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحى عن يناير2018، كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والأطفال دون سن المدرسة، كما تمت إتاحة 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام، حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن فبراير 2018، إضافة لإتاحة 125 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة لاستكمال صرف مستحقات العاملين فى المؤسسات الصحفية.

وتضمنت قائمة الإتاحات العاجلة أيضا، 98.5 مليون جنيه للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر فبراير 2018، و62.5 مليون جنيه للدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن فبراير 2018، لتتولى الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها، و67 مليون جنيه، منها 62.5 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر، كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن يناير 2018، كما تشمل الإتاحات أيضا 4.5 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا على خطوط مترو الأنفاق عن يناير 2018.

كما أتاحت المالية 4.3 مليون جنيه مرتبات للعاملين بشركات الرى الثلاثة (شركة الكراكات المصرية، وشركة الرى للأشغال العامة، والشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية) التابعة للشركة القابضة للرى والصرف، عن فبراير 2018، وأيضا إتاحت 2.6 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر فبراير 2018.


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